العمل: فتح باب قبول دفعات جديدة لبرامج التدريب المجانية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، عن فتح باب القبول للراغبين فى الحصول على برامج التدريب المهنى المجانية ، على مهن : صيانة المحمول ، اللغة الإنجليزية ، وأساسيات الحاسب الآلي ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة بمكتبة مصر العامة حالياً بمنطقة الشيخ زايد - صينية الشيخ زايد ، والتي أطلقتها الوزارة للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الإسماعيلية ، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي : https://2u.pw/Si3RAfGQ ، وحثت المديرية الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه ، كما نوه إلى أن الدورات الجديدة مدتها شهر ، تبدأ بعد إكتمال العدد المطلوب فى كل برنامج ، كما يمكن التواصل على رقم الهاتف : 01557320993 ، ، محدداً الاوراق المطلوبة للتقديم وهي: 2 صورة بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة المؤهل الدراسى ، و 2 صورة شخصية ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.