ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء البرلمان والقوات المسلحة وجموع المصريين، بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر.

وأضاف “عبدالغفار” في كلمته أمام مجلس النواب، على فضائية “إكسترا نيوز”  والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن مرتكزات العمل الرئيسية في برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب هي حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، إلى جانب بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فصلا عن تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة نصر اكتوبر البرلمان القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي