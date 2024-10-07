وزير الصحة: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء البرلمان والقوات المسلحة وجموع المصريين، بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر.

وأضاف “عبدالغفار” في كلمته أمام مجلس النواب، على فضائية “إكسترا نيوز” والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن مرتكزات العمل الرئيسية في برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب هي حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، إلى جانب بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فصلا عن تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.