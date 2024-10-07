قرعة دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يصطدم بالترجي في مجموعة قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن وقوع نادي بيراميدز في مجموعة قوية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا .

ووقع فريق بيراميدز في صدام عربي قوي مع الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولي ودجولييا المالي

وأقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ظهر اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة بحضور ممثلي الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري الأبطال والكونفدرالية بالإضافة لمسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الهلال السوداني - مولدوية الجزائر - يانج أفريكانز التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانيما يونيو الكونغولي

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي- ستاد أبيدجان الإيفواري

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي- دجولييا المالي

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

التصنيف الثاني: بيراميدز (مصر)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، يانج أفريكانز (تنزانيا)، شباب بلوزداد (الجزائر).

التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، ساجرادا (أنجولا).

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر، مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، دجوليبا (مالي)، استاد أبيدجان (كوت ديفوار).