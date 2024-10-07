وزير الاتصالات: مصر قادرة على تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس لدعم الخدمات وتحقيق التنمية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك القدرة على تقديم أحدث تقنيات الجيل الخامس “5G” بما يساهم في تحسين الخدمات ودعم قدرات شبكات المحمول. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد لتوقيع عقود تقديم خدمات الجيل الخامس بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة: فودافون، أورنج، إي آند، والمصرية للاتصالات "WE"، أن تطبيقات الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية، الخدمات الصحية، والقطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات المصري قادر على دعم كافة القطاعات في مواكبة أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز الشراكات وتوسيعها مع الشركات العاملة في السوق المحلي، بما يحافظ على السوق كبيئة استراتيجية لهذه الشركات.

كما أكد الوزير التزام الوزارة بتحديث التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة في البلاد.