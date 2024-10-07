قرعة الكونفدرالية.. الزمالك والمصري في مجموعة واحدة ومواجهات عربية قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع فريق الزمالك “حامل اللقب” في صدام مصري خالص مع فريق المصري البورسعيدي ضمن المجموعة الرابعة

وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي ليحرز اللقب الثاني في تاريخه.

وضمت مجموعة الزمالك كلا من: الزمالك - المصري البورسعيد - بلاك بولز من موزمبيق – إنيمبا النيجيري

المجموعة الأولى: برافوس الأنجولي - شباب قسنطينة الجزائري – الصفاقسي التونسي - سيمبا التنزاني.



المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - لواندا سول الأنجولي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي- ستاد مالي -

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد البوتسواني- جاراف السنغالي – أسيك ميموزا الإيفواري- اتحاد العاصمة الجزائري.



المجموعة الرابعة: الزمالك- بلاك بولز الموزمبيقي– انيمبا النيجيري – المصري البورسعيدي -



تصنيف الأندية في قرعة كأس الكونفدرالية



المستوي الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث: إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي وشباب قسطنطينة الجزائري ولواندا الأنجولي.

المستوى الرابع: برافوز الأنجولي، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي وستيلان بوش الجنوب إفريقي.

