ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قاضي ضد شقيقين قتلوا جارهم بسبب فاتورة الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارهم بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق . 
وكشفت التحقيقات أن  مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء وتدخل الجيران و نجحوا في فض المشاجرة، ولكن عقد الشقيقين علي قتل المجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شقيقين واعترفوا ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

أرتكاب الجريمة القبض على شقيقين القانونيه اللازمة بسبب خلافات بينهم بسبب خلافات بمحكمة جنح المطرية بمديرية أمن القاهرة