قرار قاضي ضد شقيقين قتلوا جارهم بسبب فاتورة الكهرباء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارهم بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق .

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء وتدخل الجيران و نجحوا في فض المشاجرة، ولكن عقد الشقيقين علي قتل المجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شقيقين واعترفوا ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

