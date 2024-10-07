الأنبا مكاريوس يلتقي بخدام وخادمات الإيبارشية

التقى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بخدام وخادمات الايبارشية، وانضم للقاء مجمع الآباء كهنة الايبارشية، لتزامن الاجتماع الشهري للآباء الكهنة مع اللقاء، وذلك بواحة القديس انطونيوس.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الالهي، ثم قدم طلبة معهد المعلم ميخائيل البتانوني بعض الالحان الكنسية.

قدم الباحث د. ملاك بشرى قراءة لتاريخ الكنيسة في القرون الاولى، ثم الباحث الدكتورشريف رمزي عرضا للقرون الوسطى، ثم الباحث الدياكون انطونيوس عرضا للقرون الاخيرة، وبعد ذلك تم تكريم امناء وامينات الخدمة الذين انهوا مدة خدمتهم.

في النهاية قدم الانبا مكاريوس الشكر لجميع الحاضرين على امانتهم في التعليم والجهد الكبير المبذول منهم في الخدمة، وشارك في اللقاء ١٢٥ اب كاهن، و٣٢٠٠ خادم وخادمة.