محافظ دمياط يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، صباح اليوم، بمكتبه ، اللواء عصام هلال مساعد مدير أمن دمياط، والمستشار العسكرى للمحافظة وذلك لتبادل التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ووضع محافظ دمياط و مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، احتفالاً بهذه المناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد طارق مدير إدارة الأمن القومى بدمياط و عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت المراسم عزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى وسلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .

فيما وقد تقدم " المحافظ " بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وشعب مصر الكريم بهذة المناسبة المجيدة، داعياً الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بدوام الخير والرخاء والرفعة والاستقرار.

ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " التحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار، الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة خالدة ستظل محفورة بحروف من نور فى تاريخ مصر، وأشاد " المحافظ " بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من جهود فهم عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع ، للحفاظ على تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .

وأكد " محافظ دمياط " أن ذكرى أكتوبر المجيدة تجسد روح العزيمة والإصرار لدى أبناء مصر ، كما أكد أن هذه الذكرى تُلهمنا دوماً نحو بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى طالت أرجاء الوطن لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.