محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي ووحدة طب الأسرة بالبشاير

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قسم الطوارئ الجديد بمستشفي ٦ أكتوبر المركزي، وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى .

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة للنهوض بالمستسفي وتطوير الأقسام الداخلية بها، لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى الهام.

كما افتتح محافظ الجيزة وحدة طب الأسرة بالبشاير بمدينة ٦ أكتوبر والمجهزة على أعلي مستوي لتضاف الي خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة .

واوضح محافظ الجيزة علي تقديمه كافه سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، مؤكداً تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ اكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطببة .

حضر الافتتاح محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية ٦ اكتوبر ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.