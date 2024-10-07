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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. متحف طه حسين ثاني محطات أتوبيس الفن الجميل

ثانى جولات اتوبيس
ثانى جولات اتوبيس الفن الجميل
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يستقبل مركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين، ثانى محطات أتوبيس الفن الجميل، والتى تقدم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك غدُا الثلاثاء الموافق 8 اكتوبر 2024 .

و تتضمن الجولة ورشة حكي - ورشة فنية - جولة متحفية وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

وكان قد استقبل متحف ومركز راتب صديق الثقافى، أولى جولات أتوبيس الفن الجميل، الخميس  الماضى، وتتضمنت الجولة ورشة حكي،  ورشة فنية وجولة متحفية.

أتوبيس الفن الجميل

انطلق مشروع أتوبيس الفن الجميل، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عام 2004، بهدف نشر الفنون بين الأطفال، ويستهدف المشروع أطفال المدارس الذين يعبرون عن مشاعرهم وموهبتهم من خلال الرسم.

الأتوبيس يذهب من مدارس القرى إلى القاهرة من خلال برنامج زيارة بعض المتاحف ومنطقة الأهرام وعمل ورشة فنية وثقافية، وقدم ما يقرب من 500 أو 600 رحلة بدءًا من جميع المحافظات حتى  وصل إلى حلايب وشلاتين.

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