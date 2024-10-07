ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسرائيل: إحباط هجوم واسع النطاق من حماس في ذكرى السابع من أكتوبر

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، هجومًا صاروخيًا واسع النطاق، والذي قال إن "حركة حماس قد خططت له، بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر".


وذكر الجيش- في بيان، أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية- أنه "تمكن من إحباط التهديد بعد استعدادات مبكرة واكتشاف نية منظمة حماس لإطلاق صواريخ على إسرائيل".
وأضاف البيان، أن "مقاتلات إسرائيلية استهدفت عدة منصات إطلاق صواريخ وأنفاقًا في غزة قبيل الساعة 6:30 صباحًا، وهي اللحظة التي كانت تخطط حماس لإطلاق الصواريخ فيها". 
وأشار إلى أن رغم هذه الهجمات الوقائية، "تمكنت حماس من إطلاق أربعة صواريخ باتجاه منطقة سوفا، تم اعتراض ثلاثة منها، بينما سقط الرابع في منطقة مفتوحة".
وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه نفذ ضربات ضد مواقع لحماس في وسط قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت تشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية المتواجدة في ممر "نتساريم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر، في اليوم السابق، من احتمال تنفيذ حماس هجمات صاروخية وهجمات أخرى في الذكرى السنوية لهجمات السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه قام بتعزيز قواته في غزة وعلى الحدود تحسبًا لذلك.

الجيش الإسرائيلي هجوم ا صاروخي ا السابع من أكتوبر ذكرى حركة حماس