الأنبا مرقس يترأس الاحتفالات الروحية بكنيسة السيدة العذراء ببني محمديات

شهد أبناء كنيسة السيدة العذراء، بقرية ببني محمديات، سلسلة من الاحتفالات الروحية، حيث زار الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك الكنيسة.

وخلال الزيارة، قام مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك بمنح أسرار التنشئة لثلاثة أطفال من أبناء الرعية، كما ترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي، من أجل السلام في العالم، حسب دعوة قداسة البابا فرنسيس، في رفع ذبيحة القداس، الأحد السادس من أكتوبر، على نية السلام في الشرق الأوسط، والعالم،

تضمن القداس الإلهي سيامة ثلاثة عشر من شمامسة الكنيسة، على درجة المرتل، كما تقدم عدد عشرين فردًا من أبناء وبنات الكنيسة للمناولة الاحتفالية.

شارك في الصلاة الأب مرقس سلامة، والأب بيو جارحي، راعيا الكنيسة، بحضور راهبات قلب يسوع المصريات.