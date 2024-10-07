انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء تزامنا مه ذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم ، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

واستقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذبة والشعبية ومشايخ القبائل قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد مرورا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونـجيلة، حيث تفقد الوزير تلك المحطات والتقى الوزير بأهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة والذين استقبلوا القطار في كافة المحطات بالأعلام وهتافات تحيا مصرو يحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لأهالي سيناء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة وأن هناك توجيهات من الرئيس بتحقيق كافة مطالب

أهالي سيناء وتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم المواطن بها، لافتا إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة وأن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة.

وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة، مؤكدين أن اليوم يوما تاريخيا لأهالي سيناء وأن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على ارض الواقع في ارض الفيروز.

كما شهد الوزير عبور أحد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد، وذلك في اطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية، حيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع ).

وفي تصريحات صحفية على هامش انطلاق قطار التنمية قال وزير الصناعة والنقل في لقائه بوسائل الإعلام بمحطة بئر العبد، إن هذا اليوم يوم هام جدا لأهالي سيناء والشعب المصري حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى الـ51 لانتصار اكتوبر المجيد، مشيرا إلى ان تشغيل هذا الخط سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى، وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.

هذا وقد تقرر بدءا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر ان يكون تشغيل القطارات مجانا للركاب.