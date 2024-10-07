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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل مصرعه خلال عمله إثر سقوطه من أعلى سقالة داخل أحد المباني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار كسور وكدمات وسط بركة من الدماء  وبعمل التحريات وسؤال الشهود افادوا بسقوط المتوفي أثناء عمله من اعلي سقالة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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