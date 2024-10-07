وزير الشباب يبحث الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة تطوير الإنشاءات

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بحضور قيادات الوزارة؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة، منها خطط المشروعات والبرامج والأنشطة، والفرص الاستثمارية المتاحة بكافة المحافظات.

وتضمن الاجتماع بحث تطوير وتعزيز البرامج التي تستهدف الشباب وتلبية احتياجاتهم، توسيع المشاركة، تشجيع المشاركة الفعّالة للشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية، مناقشة خطط المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي والشبابي، التأكيد علي أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الفعاليات الشبابية.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال قطاعات بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتوجيه باستمرار التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كل في محافظته لخدمة للمواطنين.

في هذا السياق، طالب وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، مع توسيع حجم الأنشطة والمشروعات التنموية في المجالات المختلفة الهادفة نحو تعزيز قيم الولاء والانتماء وتعزيز المواطنه وغرس المفاهيم المجتمعية البناءة وكشف المواهب في المجالات كافة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على الاهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمديريات، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ رؤية الوزارة فيما يخص المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية الوزارة.

ووجه "صبحي" ضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة و مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية عن طريق آليات الربط الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية، لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة المحافظات، مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.