إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب توك توك بطريقة بطريق كوبري منصور غانم - الحامول محافظة كفر الشيخ .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة الحامول ، بوقوع حادث انقلاب توك توك ، بطريق كوبري منصور غانم مركز الحامول ، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متوسط ومتفرقة بالجسم .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحامول ، حيث تبين أصابة كل من : محمد ع ي - 19 سنة ، عبدالفتاح ع أ -20 سنة ، جلال ع م - 20 سنة ، محمد ر ع - 22 سنة ، مصابون بكدمات وجروح وسجحات متفرقة بالجسم ، وتم حجزهم بمستشفى الحامول المركزي بكفرالشيخ لتلقي العلاج اللازم.