الهيئة الإنجيلية تشارك في معرض "إكسبو أصحاب الهمم" بمركز دبي التجاري

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم" الدولي الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي.

وخلال كلمته، قدَّم الدكتور زكي خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبِّرًا عن امتنانه الكبير لقيادتها، ممثلةً في الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، ,الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على دعمهما الكبير لهذه القضية الهامة.

واستعرض رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد أن دولة الإمارات قدمت نموذجًا ملهمًا في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس مدى التزام الدولة بدعمهم.

وأشار الدكتور أندريه زكي إلى أهمية مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا على تاريخ الهيئة الطويل في العمل التنموي الممتد لما يقرب من ثمانية عقود.

وأوضح أن الهيئة تلتزم بتقديم خدماتها للمجتمع المصري بمختلف أطيافه، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الهمم، النساء، والشباب، وتتبنى الهيئة نهجًا شاملاً للتمكين والدمج، ساعية لتعزيز قدرة هؤلاء الأفراد على تحقيق التنمية بأنفسهم من خلال برامج متنوعة تشمل التدريب المهني، الوصول إلى سوق العمل، وتسهيل مشاركتهم في الحياة العامة.

كما ألقت مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال المعرض، حيث أشادت بجهود الهيئة الإنجيلية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والمدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز حقوقهم، وتوفير كافة الدعم اللازم لتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأضاف رئيس الهيئة الإنجيلية، أننا لا نكتفي بتقديم خدماتنا على المستوى المحلي فحسب، بل نعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. كما أشار إلى النجاح الذي حققته الهيئة من خلال إنشاء مصنع "إرادة"، الذي يهدف إلى تصنيع الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم، وتوفير بيئة عمل دامجة لهم، مما يعزز استقلاليتهم ويساهم في دمجهم الكامل في المجتمع.

وختم الدكتور القس أندريه زكي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة هي التي ستقود إلى تمكين حقيقي ودمج فعَّال لأصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور القس أندريه زكي المعرض الخاص بمصنع "إرادة" التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي سيعرض منتجات وخبرات الهيئة في مجالي إتاحة البيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وإنتاج وتصنيع المعينات الحركية.

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