وكيل زراعة البحيرة يطالب بتسريع أعمال الحصر الشتوي

عقد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الدكتور حسنى عطية عزام، اليوم الإثنين، إجتماع مع العاملين بإدارة كفر الدوار، للتأكيد علي سرعة الإنتهاء من الحصر الشتوي لحماية الأراضي الزراعية، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ومحافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بضرورة زيارة الإدارات والجمعيات الزراعية بانتظام لحل أية مشاكل تواجه المزارعين والعاملين في القطاع على الفور.

وأثناء زيارته لإدارة كفر الدوار، أجري الدكتور عطية، جولة تفقدية شملت جميع أقسام الإدارة، بحضور كبار المسؤولين بها، حيث تم عقد اجتماع لبحث سبل حل المشاكل وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل الزراعي.

وأكد الدكتور عطية عزام، على أهمية سرعة انتهاء الحصر الزراعي للموسم الشتوي وتوجيه مديري الجمعيات الزراعية بذلك، مع التأكيد على ضرورة حماية الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات.

وختم وكيل الزراعة بالتأكيد على استغلال الأراضي الزراعية بشكل أمثل وضرورة توفير جميع متطلبات الإنتاج والتقاوي، مشددًا على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم فرص عمل ومنافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين.