"إندبندنت" تحث إسرائيل على وقف إطلاق النار مع مرور عام على الحرب على غزة

حثت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية إسرائيل على وقف إطلاق النار والعمل على تأمين مستقبل سلمي تزامنا مع مرور عام على الحرب على غزة.



وقالت الصحيفة - في افتتاحية نشرتها اليوم /الاثنين/ - إن وقف إطلاق النار الآن من شأنه أن يساعد في استعادة قدر من الهدوء والثقة في الشرق الأوسط الذي أصبح يموج بالاضطرابات بشكل لا يصدق.

وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور عام، يظل السابع من أكتوبر 2023 تاريخا سيبقى في الذاكرة نظرا للحروب التي تلت ذلك ولا تزال مستمرة.

وأشارت إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل في غزة، وآلاف آخرين في أماكن أخرى في وقت تبدو فيه المذبحة بلا نهاية.. وتحولت غزة إلى أنقاض، وفي كل مكان هناك مرض ومجاعة "هذه هي حقائق هذه الحرب".

وأضافت الصحيفة أنه حتى مع استمرار إسرائيل في القتال على جبهات متعددة، فإنها ليست أكثر أمانا مما كانت عليه قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن غزة سويت بالأرض، واغتيل بعض قادة حماس، ولكنها لا تزال منظمة عاملة، ولم تتم إعادة الرهائن، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام الإسرائيلي، الذي يحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا وعن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر.. ويمكن قول الأمر نفسه فيما يتعلق بالهجوم على حزب الله في جنوب لبنان وبيروت.

وقالت /إندبندنت/ إن نتيجة كل ذلك هي تكهنات مفتوحة حول غارة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية وحتى حرب شاملة بين الدولتين.. وأدى هذا، إلى جانب العنف غير المتناسب المستخدم في غزة، إلى نفور حلفاء إسرائيل في المنطقة وخارجها.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أنه من شأن وقف إطلاق النار الآن أن يساعد في استعادة بعض الهدوء والثقة، وبهذا قد تبدأ عملية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حرة وآمنة إلى جانب إسرائيل التي تستطيع أن تعيش حياة أكثر طبيعية وسلاما وازدهارا مع القوى المجاورة.

