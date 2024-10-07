ندوات وورش فنية فى احتفالات "القومى لثقافة الطفل" بذكرى انتصارات أكتوبر

يواصل المركز القومى لثقافة الطفل، استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية ضمن مبادرة “بداية”، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك غدًا الاثنين 7 أكتوبر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وذلك في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتورأسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويتضمن برنامج الاحتفالات ندوات وورش فنية منها: ندوة “سر البطولة في حرب أكتوبر”، وورشة “تشكيل بالورق”، بالاضافة الى ورشة “إعادة تدوير”، وورشة “أشكال بالجوخ”، كما يشمل البرنامج ورشة “ألعاب ورقية”، وورشة “أشكال بالورق”، وورشة “جدارية”، وورشة “تربية رياضية”.

وتقام جميع الأنشطة و الفعاليات والاحتفالات بالمركز القومى لثقافة الطفل بشكل مجانى للأطفال.