عبد الغفار يستعرض أمام البرلمان خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع الوزير أمام مجلس النواب اليوم: نستهدف أن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026.

وأشار إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة ضمن خدمات التأمين الصحي، مؤكدا استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

وأعلن أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وأعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة.

وأكد أنه تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.