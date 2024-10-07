وكيل صحة البحيرة يتفقد مبادرة "100 يوم" بوحدة محلة الأمير برشيد

أجري وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة بوحدة محلة الأمير برشيد.

وأشاد وكيل الوزارة، بجودة الخدمات الطبية والإنضباط الإداري الملحوظين.

وفي تواصله مع المواطنين، أكد الدكتور عبدالجواد، أهمية تقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة، مشيداً بدور فرق المبادرة في تحقيق هذا الهدف.

وكما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متنوعة وذات جودة عالية خلال مدة زمنية محددة، وتعد نتاجاً لخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.