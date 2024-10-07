القومي لحقوق الإنسان يطلق برنامجا تدريبيا للعاملين بالقاهرة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات " دورة تدريبية حول" أساسيات حقوق الإنسان" استهدفت العاملين بمحافظة القاهرة في إطار سلسلة الدورات التي من المقرر أن تقام مع المحافظة خلال الفترة القادمة في إطار التعاون بين المجلس والمحافظة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وافتتح الدورة التدريبية السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس وأمين لجنة التدريب والدكتور اسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس.

في بداية الدورة التدريبية رحب فايد بالحضور مؤكدآ على أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات الرسمية المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين مؤكدآ على أن التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة ينعكس بشكل إيجابي وعملي على أعمالهم وتعاملتهم اليومية وذلك بهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد شيحة على إهتمام المجلس من خلال وحدة التدريب بالعمل على بناء ودعم القدرات للعاملين في الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين ، وأن المجلس يقوم بالتواصل مع كافة هيئات الدولة كجهات مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم الدعم لهم لتطوير عمل وحدات حقوق الإنسان لديهم وبناء كوادر قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق أوسع وأشمل .

وشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاور التي قام بالتدريب عليها كل من السادة أعضاء المجلس ، عصام شيحه ، الدكتور اسماعيل عبد الرحمن ، ومن أعضاء الفريق التدريبي بالمجلس أمجد فتحي ،الدكتور إسلام ريحان ، أحمد عبد الجيد، نبيل شلبي، علا نجاح، وشملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"الرؤية ،الاختصاصات،وآليات العمل" ،الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ماهية حقوق الإنسان، التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التزامات مصر الدولية ، ومنهجية إعداد التقارير.

واختتم البرنامج التدريبي السفير فهمي فايد ،الدكتور إسماعيل عبد الرحمن بمشاركة الدكتوره اميره الخميسي وكيل اول الوزاره ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهره التي أكدت علي أهمية هذا التعاون البناء الذي يصب في مصلحة نشر ثقافة حقوق الإنسان وأن المحافظة حريصة علي هذا التعاون طبقا لتوجيهات المحافظ الدكتور إبراهيم صابر.

وأشاد المشاركون بالدورة التدريبية على دور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وزيادة المعارف التي سوف تساهم في نشروتعزيز ثقافة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

