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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تمريض جامعة الإسكندرية: ماس كهربائى وراء الحريق ولا توجد خسائر بشرية

حريق بكلية تمريض
حريق بكلية تمريض
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أكدت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، أنه نشب صباح اليوم حريق محدود بإحدى قاعات الكلية بالدور الثانى.

وأشارت خلال بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه تم إبلاغ أجهزة الحماية المدنية والتى بدورها قامت بالسيطرة على الحريق الذي نشب بسبب حدوث ماس كهربائى.

ولفتت إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية، وتوجد تلفيات مادية محدودة مكان الحريق، جدير بالذكر أنه لا توجد أي امتحانات يتم عقدها بالكلية خلال هذه الفترة.

وكان قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد مباني كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، ولم يسفر عن أي إصابات.

تعود الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بالحريق وانتقلت 4 عربات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية محدودة اقتصرت على بعض التلفيات في مكان الحريق الذي نشب فيه الحريق، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الحريق، للوقوف على أسبابه وتحديد مصدره بدقة كما قامت فرق الفحص الهندسي بمعاينة المبنى المتضرر لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث ووضع خطة لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

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