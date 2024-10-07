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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تربحوا 30 ألف جنيه.. قرار قضائي ضد عصابة فواتير الكهرباء

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة ، تجديد متهمين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمصر الجديدة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال  الصفة 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وقال المتهمين في التحقيقات وجدنا طريقة  مختلفة في الحصول علي المال بشكل سريع وهو النصب علي المواطنين بحجة دفع فواتير الكهرباء، وتربحنا مبالغ مالية وقدرها 30 الف من خلال  تلك الطريقة .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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