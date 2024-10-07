وزير الصحة: دراسات شاملة لمحافظات المرحلة الثانية في مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيره سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذة المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي .

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص .

