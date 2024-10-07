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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الصحة: دراسات شاملة لمحافظات المرحلة الثانية في مشروع التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة
وزير الصحة
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء  للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان  أن الدولة تعمل بوتيره سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذة المرحلة  لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي .

 وعرض   الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء  للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان  بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة  و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص .
 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة التأمين الصحي الشامل