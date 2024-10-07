علاء عابد: نتمنى أن يكون رأس مال صندوق مصر السيادى 200 مليار دولار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات ، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتابع عابد خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، :" أنا مع اى تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة و التيسيرات والتسهيلات ".

وأكد عابد أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التى كانت تواجه عمل الصندوق وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة الإنشاء.

واختتم علاء عابد كلمته موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصري والقيادة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، وموجهًا التحية للقوات المسلحة قائلًا: أنتم خير سند لهذا الوطن العزيز، ونذكر أيضًا في هذا اليوم بأن القضية الفلسطينية لن تموت، ومصر لن تتوقف عند دعمها.

