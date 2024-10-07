محافظ أسيوط: تسليم مشروعات إنتاجية لتمكين المرأة بصدفا ضمن مشروع "هي تستطيع"

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تهدف إلى تعزيز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعالة في بناء مجتمع متكامل بعناصر بشرية قادرة على الإنتاج في ظل إهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والعمل على مواكبة التغييرات الراهنة والتي تقود نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار أنشطة وفعاليات المديريات الخدمية والهيئات والجهات الشريكة ضمن مبادرة بداية حيث قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بقيادة محمد حسين وكيل الوزارة فعاليات مشروع "هي تستطيع" للتمكين الإقتصادي للمرأة بالإدارة الإجتماعية بصدفا ووحدة أولاد إلياس وفريق العمل من الرائدات وتم تسليم عدد من السيدات بعض المشاريع وهي عبارة عن مشروعات دواجن، وخياطة، وبقالة، وغيرهم بمبالغ مالية تبدأ من 5000 آلاف جنيه إلى25000 ألف جنيه وذلك ضمن حرص الدولة على دعم وتمكين المرأة الريفية وتقديم كافة أشكال الرعاية لتمكينها من رعاية أسرتها ويمكنها اقتصادياً لتكون عضواً فاعلاً ومنتجًا داخل المجتمع كما تابعت الشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن تدريبات المرحلة الثانية من نفس المشروع وبحضور جميع رائدات وحدة شئون أولاد إلياس بمركز صدفا.

وأوضح المحافظ في بيان أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي مدير المديرية استكملت أنشطتها ضمن مبادرة بداية حيث نظمت إدارة التربية الخاصة بالمديرية بإشراف الدكتورة منى أبو المواهب وبمشاركة توجيه عام الصحافة والاعلام التربوي ندوة بمدرسة الأمل الإبتدائية للصم للتوعية بمبادرة بداية وأهميتها للإنسان وقام بالترجمة بلغة الإشارة سحر محمد عبده كما نظمت إدارة الفتح التعليمية ندوة بعنوان "مبادرة بداية .. حياة جديدة " بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة حاضر فيها رزق حسين إبراهيم موجه أول الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية لتعريف المبادرة وأهدافها كذلك أستعرض أهم المجالات التي تغطيها المبادرة ثم ناقش الحضور في كيفية الإستفادة من خدمات المبادرة وكذلك المشاركة فيها لتعميم الفائدة على الجميع.

وأشار أبوالنصر الى أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة واصلت أنشطتها ضمن مبادرة بداية واحتفالاً بنصر أكتوبر المجيد حيث نظم مركز شباب حي بحري الغنايم التابع لإدارة شباب الغنايم "مهرجان للكاراتيه" ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز بهدف تشجيع الأعضاء وتحفيزهم والعمل على نشر اللعبة، وتدريبهم على الدفاع عن النفس وتنمية روح التنافس الشريف، وروح الإنتماء والولاء للوطن من خلال الإحتفال بالمناسبات الوطنية بينما نظم مركز شباب أمشول التابع لإدارة شباب ديروط مسابقة "بحث" عن انتصارات أكتوبر المجيد للشباب فوق ١٨ سنة وقد شارك عدد 18 عضو في المسابقة وفاز 5 أعضاء بالمراكز الأولى وتم توزيع الجوائز عليهم بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعريف النشء بالدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد فضلاً عن إطلاق المهارات الإبداعية لدى النشء واكتشاف المواهب المتميزة منهم.

وأعلن المحافظ عن انطلاق دورى كرة قدم للطلائع بمركز شباب بني محمديات التابع لإدارة شباب أبنوب لعدد 12 فريق تم تقسيمهم أربع مجموعات وأقيمت بينهم بطولة وفي ختام الدوري تم تكريم الفريق الفائز ضمن خطة المديرية لإكتشاف ودعم المواهب الكروية، قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك كما اختتم معسكر تحدى الشباب في نسخته الرابعة فعاليته، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسف وذلك بمركز شباب ناصر، بمشاركة ٦٠ شباب وفتاة من فريق مراكز شباب مصر بالمحافظة تضمن التدريب تعريف الشباب بالتغيرات المناخية ومفهومها وأسباب حدوثها وآثارها التي يشهدها العالم مؤخراً وقد تم تشكيل الفرق المكونة من ٥ شباب وتدريبهم لتقديم حلول للمشكلة وتعليمهم كيفية مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها مصر والمتعلقة بالتغيرات المناخية وذلك ضمن خطط الدولة لتمكين النشء والشباب لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه جيلهم، وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ وتم ذلك متابعة الأستاذ عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.