محافظ المنوفية يبحث سبل تنمية الاستثمار بالمناطق الصناعية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ، والذي زار المنوفية للوقوف على أهم التحديات ومطالب المستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج المناطق الصناعية بما يساهم في دعم وتنمية الاستثمار بالمحافظة ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، محمد رجائي مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.

وخلال اللقاء ، تم تبادل الرؤى والأفكار للنهوض بقطاع الاستثمار والفرص الاستثمارية وتعزيز آليات التعاون المشترك وتذليل المعوقات وتحسين بيئة الأعمال لتوفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين ، وأشار رئيس الادارة المركزية للاستثمار الداخلي إلى استمرار المتابعة والتنسيق للطلبات المقدمة من المستثمرين ورجال الأعمال لتخصيص مواقع الفرص الاستثمارية والمدرجة على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية لإقامة انشطة استثمارية وخدمية متنوعة للمساهمة في توفير الموارد وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة وتقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.