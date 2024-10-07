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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رصف طرق نجع المحطة وعزبة العسكر بأسوان لتيسير حركة المواطنين

رصف طرق نجع المحطة
رصف طرق نجع المحطة وعزبة العسكر بأسوان ببلاط الأنترلوك
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كلف الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى، بتنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بمناطق نجع المحطة النوبية بطول 1 كم، وأيضاً عزبة العسكر ببلاط الأنترلوك وذلك بهدف تحقيق السيولة فى حركة المواطنين بحيث تتم الأعمال بجودة عالية، ويتم متابعة الأعمال الجارية من محمد مندور مدير المتابعة الميدانية .

العمل بروح الفريق الواحد لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن

وأكد أنه تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل كجهاز تنفيذى بروح الفريق الواحد لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى، ونبذل قصارى الجهد بإخلاص وتفانى لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وفقاً للإمكانيات المتاحة، ويتم وضع الحلول العاجلة والجذرية الهندسية والفنية لأى مشاكل أو مطالب لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها طبقاً لتوقيتات زمنية محددة .

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