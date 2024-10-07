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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طماطم بـ25 جنيها.. نرصد أسعار الخضر والفاكهة بسوق الغردقة اليوم الإثنين

اسعار الخضروات بأسواق
اسعار الخضروات بأسواق مدينة الغردقة
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رصدت “البوابة نيوز” اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفاكهة، بأسواق مدينة الغردقة، حيث جائت الأسعار كالتالي:

بطاطس تحمير بـ 28 جنيها

بطاطس أغراض أخرى بـ 25 جنيهاً.

 طماطم بـ25 جنيهاً .

 باذنجان بـ15 جنيهاً .

خيار بـ15 جنيهاً .

 جزر بـ40 جنيهاً .

 كوسة بـ30 جنيهاً.

 بصل بـ20 جنيهاً .

فلفل بـ30 جنيهاً.

 زيتون بـ100 جنيها.

خضرة 3 بـ10 جنيهات .

بامية بـ65 جنيهاً.

ملوخية بـ15 جنيهاً .

وأكد الاهالي أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخري، وذلك يرجع الي تكلفة الشحن من المحافظات الزراعية المنتجة للخضروات والفاكهة إلي المدينة.

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