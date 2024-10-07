طماطم بـ25 جنيها.. نرصد أسعار الخضر والفاكهة بسوق الغردقة اليوم الإثنين

رصدت “البوابة نيوز” اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفاكهة، بأسواق مدينة الغردقة، حيث جائت الأسعار كالتالي:
بطاطس تحمير بـ 28 جنيها
بطاطس أغراض أخرى بـ 25 جنيهاً.
طماطم بـ25 جنيهاً .
باذنجان بـ15 جنيهاً .
خيار بـ15 جنيهاً .
جزر بـ40 جنيهاً .
كوسة بـ30 جنيهاً.
بصل بـ20 جنيهاً .
فلفل بـ30 جنيهاً.
زيتون بـ100 جنيها.
خضرة 3 بـ10 جنيهات .
بامية بـ65 جنيهاً.
ملوخية بـ15 جنيهاً .
وأكد الاهالي أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخري، وذلك يرجع الي تكلفة الشحن من المحافظات الزراعية المنتجة للخضروات والفاكهة إلي المدينة.