طماطم بـ25 جنيها.. نرصد أسعار الخضر والفاكهة بسوق الغردقة اليوم الإثنين

رصدت “البوابة نيوز” اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفاكهة، بأسواق مدينة الغردقة، حيث جائت الأسعار كالتالي:

بطاطس تحمير بـ 28 جنيها

بطاطس أغراض أخرى بـ 25 جنيهاً.

طماطم بـ25 جنيهاً .

باذنجان بـ15 جنيهاً .

خيار بـ15 جنيهاً .

جزر بـ40 جنيهاً .

كوسة بـ30 جنيهاً.

بصل بـ20 جنيهاً .

فلفل بـ30 جنيهاً.

زيتون بـ100 جنيها.

خضرة 3 بـ10 جنيهات .

بامية بـ65 جنيهاً.

ملوخية بـ15 جنيهاً .

وأكد الاهالي أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخري، وذلك يرجع الي تكلفة الشحن من المحافظات الزراعية المنتجة للخضروات والفاكهة إلي المدينة.

FB_IMG_1728293542859

FB_IMG_1728293539396

FB_IMG_1728293536832

FB_IMG_1728293527073

FB_IMG_1728293531419

FB_IMG_1728293534141