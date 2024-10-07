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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع كفاءة الطرق بمركز الرياض بكفر الشيخ

في أطار المبادرة الرئاسية بداية

رفعكفاءة الطرق بكفر
رفعكفاءة الطرق بكفر الشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق بقرى مركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان رفع كفاءة الطرق والمحاور محافظ كفرالشيخ فع كفاءة الطرق بكفر الشيخ