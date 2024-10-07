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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أجواء خريفية نهارًا باردة ليلًا على أحياء الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
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تسيطر أجواء خريفية على طقس اليوم بالإسكندرية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدة مناطق وأحياء يساعد بشكل مباشر على تلطيف الأجواء نهارا، وهواء بارد ليلًا.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 28 درجة مئوية، كما يوجد أرتفاع طفيف في نسبة الرطوبة والتي سجلت اليوم 64%، وسرعة رياح وصلت إلى 11 كم/ ساعة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقرار في حالة البحر، وهدوء نسبى للأمواج بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها.

وكذلك رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى و العجمى، كما شددت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات واتباع الوان، الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

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