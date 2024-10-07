أجواء خريفية نهارًا باردة ليلًا على أحياء الإسكندرية

تسيطر أجواء خريفية على طقس اليوم بالإسكندرية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدة مناطق وأحياء يساعد بشكل مباشر على تلطيف الأجواء نهارا، وهواء بارد ليلًا.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 28 درجة مئوية، كما يوجد أرتفاع طفيف في نسبة الرطوبة والتي سجلت اليوم 64%، وسرعة رياح وصلت إلى 11 كم/ ساعة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقرار في حالة البحر، وهدوء نسبى للأمواج بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها.

وكذلك رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى و العجمى، كما شددت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات واتباع الوان، الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ.