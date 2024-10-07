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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صرف مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية ومستلزمات مدارس لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية والمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
فيما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالفحص والمعاينة فوراً لشكوى مواطن من ناحية الماى بشبين الكوم يتضرر من وجود باعة جائلين أمام منزله مما يعوق حركة المارة مراعاة لحقوقهم، كما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالفحص والمعاينة لشكوى مواطن من قرية ميت بره بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات إصدار مشروع تقسيم قطعة أرض مجاورة له تحقيقاً للصالح العام.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على عقد اللقاءات اليومية بجموع المواطنين وأن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم وسرعة حلها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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