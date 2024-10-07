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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.36%، ليصل إلى مستوى 32,150.65 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 3.29%، وصولًا إلى مستوى 3,324.5 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.55%، وصولًا إلى 7,675.01 نقطة. 

وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.76%، ليصل إلى مستوى 10,973.94 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.33%، مسجلًا 1.33 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 1.51%، ليصل إلى مستوى 39,766.74 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.12% وصولًا لمستوى 6,466.3 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم