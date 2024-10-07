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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عبدالشافى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

عبدالشافى
عبدالشافى
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أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي صباح اليوم، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار البرنامج الذي يخضع له بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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