ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 10 أسطوانات لجوهر المخدر بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 10 أسطوانات لجوهر مخدر الهيروين ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء جري اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسلحة بيضاء اسطوانات الاتجار في المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدر أجهزة الأمن القبض على عاطلين امن الجيزة ضبط المتهمين مديرية امن الجيزة مركز شرطة أوسيم