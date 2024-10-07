القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 10 أسطوانات لجوهر المخدر بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 10 أسطوانات لجوهر مخدر الهيروين ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء جري اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.