بالفيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية على الأنحاء كافة والقاهرة تسجل 32 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، وقيم درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة إلى درجتين في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد مازالت كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، بجانب انخفاض نسب الرطوبة مما يجعل الأجواء السائدة من مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وتابعت، أن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح مع دخول فترة المساء يعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن الظاهرة الجوية المصاحبة للاستقرار الأجواء هي الشبورة المائية والتي تسيطر على الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأجواء المستقرة متوقع استمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، معقبة: “نخلي بالنا من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار ويفضل ارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات اللليل المتأخر وساعات الصباح الباكر”.