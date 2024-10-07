محمود بنتايك يخضع لبرنامج تأهيلي خاص على هامش مران الزمالك

خاض المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

ويخضع بنتايك لبرنامج تأهيلي خاص على هامش تدريبات اليوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.