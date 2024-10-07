رصف شارع عباس فريد وكورنيش النيل بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمدير مديرية الطرق بإستكمال الأعمال الجارية للإنتهاء من رصف شارع عباس فريد بطول 800 متر ، والذى شهد نهو مشروع تغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 متر وقطر 10 بوصة ، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من أعمال خطة الرصف طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بالطرق الرئيسية والداخلية سواء المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2024/2025 ، وأيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات أولاً بأول .

إستكمال تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم وبتكلفة 122 مليون جنيه

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية لإستكمال تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وكذلك المشروعات المدرجة داخل قرى حياة كريمة .

ولفت إلى أنه سيتم غداً الإنتهاء من رصف شارع عباس فريد ، وبالتوازى جارى العمل فى رصف مسافة 4 كم بكورنيش النيل القديم .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل العام ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

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