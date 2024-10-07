السيطرة على حريق داخل أحد مباني كلية تمريض جامعة الإسكندرية

نشب صباح البوم الاثنين 8 أكتوبر حريق محدود بكلية تمريض جامعة الإسكندرية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغ يفيد بإندلاع حريق داخل الجامعة.

لتتوجه قوات الحماية المدنية والإطفاء للسيطرة على الحريق المحدود، وبالفعل تمكنت من إخماد النيران بكلية تمريض جامعة الإسكندرية.

وبعد الفحص والمعاينة تبين نشوب حريق محدود لم يصل إلى كافة المباني داخل كلية تمريض، بسبب كاس كهربائي، وتمكنت قولت الأمن وضباط المباحث وسيارات الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة عليه في الوقت المناسب، بدون وقوع اي خسائر بشربة أو خسائر في الأرواح، واقصر فقط على بعض التلفيات في مكان الحريق.

وحرر محضر بالراقعة وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت فريق من الخبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الحريق،ولم يؤثر الحادث على سير الدراسة داخل الجامعة.