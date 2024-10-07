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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب التوقف الدولى.. الجزيرى يغيب عن مران الزمالك

الجزيرى
الجزيرى
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غاب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك عن مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي، بسبب سفره إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب بلاده.
ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتي جزر القمر المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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