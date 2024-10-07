مستشفى علاج الأورام بالأقصر يحتفل بيوم الصيدلة العالمي.. صور

أقامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، احتفالية للعاملين بصيدليات المستشفى، احتفالاً باليوم العالمى للصيدلي باعتباره أحد العناصر الفعالة والحيوية وركن أساسي من أركان المنظومة الصحية بالمستشفى.

حضر الاحتفالية، عدد كبير من العاملين من أجل التعريف بأهمية دور الصيدلي، وكذلك تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الصيادلة في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويقول الدكتور هاني حسين المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الاورمان، إن إدارة المستشفى حريصة سنويا على تنظيم احتفالية للصيادلة للتأكيد على أنهم جزء أساسي من المنظومة الصحية بالمستشفى الداعمة للمرضى، والإشارة على دورهم الكبير فى توفير العلاج للمرضى بالإضافة إلى المساهمة بأبحاث علمية لتطوير العلاج اللازم لمرضى الأورام السرطانية.

وأضاف حسين، أن الصيادلة هم المتخصصون في الرعاية الصحية، الملتزمون دائما بضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، مما يضمن تعزيز النتائج الصحية وصولا للمعايير العالمية في شفاء مرضى الاورام السرطانية.

بدء الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة، منذ عام 2009‏

وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن الاحتفال بـ "يوم الصيدلي العالمي" يأتي تأكيداً على امتناننا لجميع الصيادلة لدعمهم الدائم والمستمر للمرضى وتفانيهم في توفير رعاية صحية آمنة لهم "، موضحا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة، منذ عام 2009‏م، مشيراً إلى أن الصيادلة يقومون بعمل مذهل لإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى، وإجراء مساهمات كبيرة لقطاع الرعاية الصيدلية، كما هو الحال وقت الجوائح والأزمات، حيث يواجه الصيادلة العديد من التحديات، وكذلك توعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية.

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احتفالية يوم الصيدلي (4)

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