ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية المشتركة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم إلى رومانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة د. رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى. 
ومن المتوقع أن يقوم وزير الزراعة بالتوقيع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة منها انتاج التقاوي عالية الانتاجية والانتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات.
كما يعقد وزير الزراعة مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين 
يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة د.علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية المجال الزراعي