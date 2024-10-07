12 أكتوبر.. صيدلة الجامعة البريطانية تنظم المؤتمر الدولي الأول "نحو تحقيق الرعاية الصحية المستدامة"

أعلنت كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، تنظيم فعاليات النسخة الأولي من المؤتمر الدولي، تحت عنوان "نحو تحقيق الرعاية الصحية المستدامة"، والمقرر عقده في الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر القادم، في حرم الجامعة بمدينة الشروق، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محيي المزار عميد الكلية.

يأتي ذلك في إطار حرص الكلية على إتاحة فرصة لتجمع الأكاديميين والباحثين وقادة الصناعة في مجال الأدوية والشخصيات البارزة في مجال الرعاية الصحية بمصر وطلاب الصيدلة، فى محاولة لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمى ومجالات العمل الصيدلى.

وأوضحت الكلية، أن على الراغبين في الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏https://buepharmacysummit.com/registration.

وخلال فعاليات المؤتمر، ستعقد حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل الصيدلة: الفرص والتحديات "،بمشاركة كل من الأستاذ الدكتور ماهر الدمياطي، أستاذ علم العقاقير ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب أستاذ علم العقاقير ورئيس مركز أبحاث وتطوير اكتشاف الأدوية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية وأستاذ علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية المصرية مدير إدارة الأدوية وشؤون الصيدلة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ المصري، والأستاذ الدكتور هشام الشاذلي، مدير العمليات بشركة وادي النيل بنتا للصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور محيي المزار، عميد كلية الصيدلة، أن العصر الذي نعيش فيه يتطلب تطوراً في مجال الرعاية الصحية وذلك لمواكبة التحديات الصحية العالمية المتزايدة، لافتًا إلى انه من خلال هذا المؤتمر نسعى إلى أن يكون هذا الحدث خطوة محورية نحو تحقيق الرعاية الصحية المستدامة في مصر والمنطقة، كما أن تعاوننا مع المتخصصين سيسهم في إحداث فارق حقيقي في طرق تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور "المزار"، أن المؤتمر سيتضمن مجموعة متنوعة من المحاضرات والنقاشات والندوات وورش العمل التي تغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الصيدلة وتركيب الدواء والرعاية الصحية، بما يتوافق مع التزام الجامعة الاستراتيجي بتحقيق التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.