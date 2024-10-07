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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أهالي سيناء يستقبلون قطار الفردان – بئر العبد بالطبل والمزمار

جانب من الإستقبال
جانب من الإستقبال
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استقبل أهالي سيناء، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بالطبل والمزمار، فرحا بهذا التشغيل والذي يسهل حركة النقل بين سيناء والإسماعيلية. 

وانطلق رسميا التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ الإسماعيلية ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

وأعلنت وزارة النقل عن انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد، اليوم الإثنين .

وأكدت الوزارة أن التشغيل التجريبي لخط سكة حديد الفردان – بئر العبد سيكون بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

ويبلغ طول خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم.

 

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