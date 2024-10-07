أمن القاهرة يشن حملة على أوكار الكيف ويضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة ، من ضبط عدد من العناصر الاجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه .

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطاراً يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "المعصرة ، حلوان" تخصصا فى تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما.

وعُثر بحوزتهما على (4 كيلو جرام لنبات الشادو لمخدر – عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التصنيع)،

وضبط سيدة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتها ( عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

كما ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة معدلة وخزينه بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وعثر بحوزتهما على (1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سلاح أبيض - ميزان حساس).

كما ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزتهما (كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام).

كما تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام).



و ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – سيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار )، وعنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - طبنجه صوت)، بالإضافة إلى ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جـــرام)، وعنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة بـدر، وبحوزته (19 كيلو جرام لمخدر الأفيون) ، (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش - الآيس" – عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة ، سلاح أبيض ، سيارة "بدون لوحات معدنية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3,860 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

