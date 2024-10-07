نقل 5 مصابين في حادث تصادم لمستشفى بلبيس المركزي

أستقبل مستشفي بلبيس المركزي صباح اليوم 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين وسيارة بطريق بلبيس الجوسق وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين وسيارة بطريق بلبيس - الجوسق بمركز بلبيس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم.