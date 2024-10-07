اليوم.. انطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر

أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر، فودافون، وأورنج، واتصالات، حصولها اليوم على تراخيص تقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، بعد تأكيد جاهزيتها لتقديم هذه الخدمة المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حصلت الشركة المصرية للاتصالات "وي" على تراخيص الجيل الخامس في يناير الماضي مقابل 150 مليون دولار، وبدأت بالفعل في تطبيق الخدمة في معظم أنحاء الجمهورية.

من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان الرسمي عن تراخيص الجيل الخامس، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من رؤساء شركات الاتصالات.