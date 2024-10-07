الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين

أعلن الجيش الأردني، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين (درون).



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم - "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة التهريب بواسطة طائرتين مسيرتين حاولتا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة،وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة ".

وأكّد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـن والتأثير على الأمن الوطني.